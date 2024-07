Francia Macron accetta dimissioni governo Attal | resta in carica per affari correnti

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 16 luglio 2024) (Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuelha "to" ledeldi Gabrielche garantirà "la gestione deglifino alla nomina di un nuovo", come scrive l'Eliseo in un comunicato.in mattinata aveva lasciato intendere che questa situazione potrebbe "durare un certo tempo", vale a dire "qualche settimana". L'articoloinperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.