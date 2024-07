Fermana atteso il disco verde della Covisod

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) E’per oggi, salvo sorprese, ilda partealle squadre che hanno perfezionato nel modo corretto l’istruttoria relativa all’iscrizione alla prossima Serie D. Tra le società interessate ovviamente lache dopo una stagione turbolenta, dovrebbe essere riuscita tagliare il traguardo (minimo) dell’iscrizione alla quarta serie nazionale. Anche arrivasse il via libera per la D non sarebbe di certo tutto rose e fiori il camminoda qui in poi, tutt’altro, considerando anche pendenze di natura minore che vanno sistemate nel volgere di pochi giorni. Al netto anche di un’operazione stralcio che va assolutamente portata a termine per salvare non solo il futuro ma anche il presente del club. E proprio all’operazione stralcio si lega, a doppio filo, anche la questione penalizzazione.