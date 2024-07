Emma risponde a Corona dopo il violento body shaming | Per la tua disfunzione erettile nessun rimedio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Non si capisce ancora bene perché, ma negli ultimi tempi Fabrizioha deciso di prendere di miraper il suo aspetto fisico e per il suo look. L’ultimo durissimo attacco dell’ex paparazzo alla cantante è partito dal profilo Instagram di Dillinger News, il sito di gossip, dove ha condiviso un video in cuiballa, prima in un locale e poi in un ristorante, indossando un abito corto nero. Ma stavolta la sua ‘vittima’ non ci sta e lo gela con una battuta al vetriolo.Leggi anche:Marrone contro gli haters e il: “I commenti sul fisico mi fanno soffrire. Ho sconfitto tre tumori” La risposta diche gela“Il nero sfina” si legge nell’ultimo post pubblicato da Fabriziocontro. Ma stavolta la cantante non regge più e sbotta: “Il nero sfina, ma per la tuanon ci sono rimedi. Sfigato idiota e inutile”.