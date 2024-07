Dl sanità | Zaffini Fdi ‘da opposizione atteggiamento sorprendente’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (Adnkronos) – ?Sorprende l?dell?riferito al dibattito sulle liste di attesa. Innanzitutto, mi trovo a dover ricordare al collega senatore Boccia, che l?art.97 del regolamento del Senato stabilisce che il giudizio del presidente della Commissione sull?improponibilità di un emendamento è ‘inappellabile’, ma, a prescindere da ciò, è nota e peraltro sacrosanta l?attenzione massima sulla inerenza di materia sulla decretazione di urgenza. Quanto al senatore Borghi, per nulla informato dei lavori della 10a commissione Senato, che produce da giorni interventi stampa strampalati, denunciando tra le altre cose il silenzio del ministro Schillaci su tale provvedimento, mentre ricordo che non solo il ministro è venuto in Commissione ad illustrare il testo ma lo ha spiegato dettagliatamente come raramente era successo nella storia di un DL”.