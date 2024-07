Da Borgo Egnazia a Brasilia la collaborazione tra pubblico e privato come metodo ‘win-win'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) C'è un filo sottile che lega, sede del recente G7 organizzato dall'Italia, e, dove ieri è iniziata la visita di Stato del Presidente Mattarella, la prima di un Capo di Stato italiano nel Paese sudamericano da ben 24 anni. Dopo una lunga fase in cui il nostro Paese sembrava solo terra di conquista per le ambizioni di imprese straniere, questo esecutivo sta riprovando a fare ‘sistema Paese', aumentano la nostra proiezione sullo scacchiere internazionale. Per farlo mette in rete diplomazia e grandi imprese, influenza culturale (in Brasile si stima ci sia la più grande popolazione di discendenza italiana fuori dai nostri confini) e tutto il peso delle grandi istituzioni. Che ci sia una strategia, lo testimonia il fatto che aerano presenti sia il capo di Statono, sia i vertici delle maggiori imprese italiane, tra cui Enel.