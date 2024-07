Call of Duty | Black Ops 6 Activision conferma che non sarà possibile disattivare Omnimovement

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 16 luglio 2024)hato che nonil nuovo sistema di movimento diofOps 6, chiamato, con i giocatori che dovranno di conseguenza abituarsi per forza a questa importante novità. Su segnalazione di Insider Gaming scopriamo che dopo l’annuncio delle date della beta, il publisher americano ha tenuto nelle scorse ore il primo episodio del podcast ufficiale dedicato alla celeberrima serie sparatutto, condividendo tutta una serie di informazioni inedite sul nuovo capitolo. Stephanie, Senior Director di Studio Communications, ha quindi colto la preziosa occasione rappresentata da questo episodio del podcast per spiegare come i giocatori possano scattare, scivolare, tuffarsi e lanciarsi rapidamente in qualsiasi direzione desiderino grazie addiofOps 6.