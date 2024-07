Calciomercato Napoli lo ha chiesto Conte | doppio colpo in attacco

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 16 luglio 2024) In attesa di conoscere qualcosa in più sulla cessione di Victor Osimhen, lo stesso Antoniohaunin. Ildi Antonioè pronto per esordire in campo. Domani, infatti, gli azzurri scenderanno sul campo di Carciato per disputare la prima amichevole estiva di quest’anno contro l’Anaune. Tuttavia, ovviamente, in queste ultime ore l’attenzione è di tutti verso le varie trattative di mercato che riguardano il club partenopeo. Dopo gli arrivi dei vari Leonardo Spinazzola, Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno, Giovanni Manna è al lavoro per regalare altri calciatori ad Antonio. Alcune novità disono arrivate dallo stesso tecnico pugliese, visto che in queste ultime ore sono state ‘svelate’ alcune sue richieste.