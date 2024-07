BidenDeputati dem | no anticipo nomina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 16 luglio 2024) 23.00 Alcuni deputati democratici si sono ribellati al piano del Comitato nazionale di anticipare ladi Joe Biden prima della Convention di Chicago. Lo riferisce Axios citando una lettera circolata tra i dem a Capitol Hill nella quale si sottolinea che non esiste "alcuna giustificazione legale" per anticipare lation. "Chiediamo di annullare qualsiasi piano di 'appello virtuale' e di astenersi da qualsiasi procedura straordinaria che si potrebbe percepire come una limitazione del dibattito". Così la lettera.