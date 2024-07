Assegno unico | in cinque mesi distribuiti oltre otto miliardi di euro alle famiglie italiane

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 luglio 2024) L’funziona e il governo sta impegnando risorse importanti. Nei primidel 2024 sono stati erogatiassegni unici per 8,1dia 6.158.863 i nuclei famigliari che hanno ricevuto l’per il 2024, per un totale di 9.756.844 figli. E’ quanto rileva l’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Universale (AUU) che contiene al suo interno anche i dati relativi a quanto destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC). Con riferimento al mese di maggio 2024, l’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 167 €, e va da circa 56 € per chi non presenta Isee o supera la soglia massima (che per il 2024 è pari a 45.574,96 €), a 224 € per la classe di Isee minima (17.090,61 € per il 2024).