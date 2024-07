Young Avengers | i Marvel Studios vogliono questa star di Heartstopper per interpretare Hulkling

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 15 luglio 2024) Mentre isembrano aver gettato le basi per l'arrivo dei Giovani Vendicatori nelCinematic Universe, una nuova indiscrezione rivela chi interpreterà. Mentre isembrano aver gettato le basi per l'arrivo dei Giovani Vendicatori nelCinematic Universe, una nuova indiscrezione rivela che una dellediè in lizza per. Agatha All Along introdurrà il Billy Kaplan di Joe Locke, un personaggio meglio conosciuto dai fan dei fumetti come il figlio della Scarlet Witch Billy Maximoff/Wiccan. Il suo interesse amoroso è Teddy Altman, un ibrido Skrull/Kree meglio conosciuto come. Si è ipotizzato che il figlio di Hulk, introdotto per la prima volta in She-Hulk: Attorney at Law, potesse essere ritrasformato in quel personaggio.