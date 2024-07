Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2024)15 LUGLIOORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA. E SEMPRE SULLA PONTINA, CODE PER INCIDENTE VERSOALL’ALTEZZA DI POMEZIA. RIMANENDO SULLA PONTINA, PARLIAMO DI CANTIERI INIZIANO OGGI LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE. PREVISTE MODIFICHE ALLACON RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA DAL KM 31+130 AL KM 31+660 IN DIREZIONE TERRACINA E DAL KM 18+630 AL KM 15+730 IN DIREZIONEDA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, Servizio fornito da Astral .