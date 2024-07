Uomini e Donne Maria riparte di nuovo dal trono over | torna uno dei cavalieri più amati di sempre

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ilavrà ancora grande rilevanza nella nuova edizione di “”, previsto il ritorno di uno deipiù. L’inizio della nuova stagione Tv, previsto a settembre, non è poi così lontano, per questo autori e conduttori sono già al lavoro, pur concedendosi anche un periodo di vacanza, per curare nei dettagli i programmi che ci terranno compagnia nei prossimi mesi. Tra questi non mancherà certamente “”, che rappresenta una vera sicurezza per Mediaset, consapevole di come il format sia leader negli ascolti da più di vent’anni.De Filippi è al lavoro per preparare la nuova stagione di “” – Foto Witty Tv – Cityrumors.itLa Rai ha provato a contrastare la trasmissione condotta daDe Filippi in più occasioni, ma non ci è mai riuscita.