Trump archiviato caso carte segrete

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 15 luglio 2024) 21.00 La giudice Aileen Cannon haildei documenti riservati portati via dalla Casa Bianca e ritrovati nella residenza di Mar-a-Lago dell'ex presidente statunitense Donaldperchè il procuratore speciale Jack Smith è stato scelto illegittimamente.Cannon fu nominata daquando era presidente Immediata la reazione di Donald; "Questa archiviazione dovrebbe essere solo il primo passo,seguito dalla rapida archiviazione di tutta la caccia alle streghe contro di me" si legge in un post sul social.