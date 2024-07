Summer stasera Diana Krall E ai concerti di Taylor Swift D’Alessandro promuove il festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ilriprendeil suo cammino con lo show di(nella foto piccola), che si esibirà per la terza volta al, in piazza Napoleone, a partire dalle 21.30., canadese, cantante e pianista jazz, ha venduto, a partire dal 1993, oltre 6 milioni di dischi negli USA e oltre 15 in tutto il mondo; inoltre, durante gli anni ‘90 e 2000, è stata l’artista jazz donna più venduta e ascoltata. Come cantante è l’unica nel jazz ad aver vinto finora tre Grammy Awards e otto Juno Awards, conseguito nove dischi d’oro, tre di platino e sette multi-platinum e ad aver debuttato, con nove dei suoi album, in cima alla Billboard Jazz Albums.è cresciuta in un ambiente che ama le arti e assorbe l’amore per la musica sin da bambina e a soli 15 anni guadagna il primo ingaggio come pianista in un locale della sua città; da quel momento riesce a entrare in contatto con grandi musicisti che negli anni le hanno insegnato molto.