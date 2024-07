Streetball a Palermo la finale del Red Bull Half Court 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio – Si avvicina il granper la quarta edizione italiana del Red, il torneo di basket 3 contro 3 che vede confrontarsi i miglioriers a livello internazionale. I 16 tornei di qualificazione disputati in città quali Milano, Torino, Genova, Bologna, Venezia, Roma, Firenze, Cagliari, Napoli, hanno dato il pass alla finalissima per il titolo a 16 squadre maschili e 8 femminili. La sfida decisiva si terrà sabato 27 luglio nella piazza davanti al Teatro Politeama Garibaldi di, punto di riferimento della cultura e dell’arte del capoluogo siciliano. Per la prima volta, le sfide dellanazionale del Redsi giocheranno su una pavimentazione sportiva attenta all’ambiente, realizzate in gomma riciclata da pneumatici fuori uso.