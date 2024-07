Stadio Milan a San Donato | primo tavolo di lavoro La lettera di 70 docenti | Enorme consumo di suolo in un’area mai urbanizzata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’area verrà recintata ad agosto e mentre è previsto ilincontro tra gli enti che vi hanno aderito, 70hanno inviato unaa UEFA, FIFA e FIGC per esprimere tutto il proprio disappunto per le criticità dal punto di vista ambientale. Il progetto per il nuovodelin zona Sanprosegue, tra relative certezze e molte polemiche. I lavori nell’area San Francesco dovranno terminare entro la fine del mese di settembre come comunicato dalla società SportLifeCity: come ricordato da Il Cittadino, la barriera circonderà l’area per circa 1.500 metri con recinzioni di metallo. “Dopo le opere di pulizia, ilha confermato e ha già dato avvio ai preparativi, la volontà di dare seguito alla posa della recinzione che si tratta di un’opera importante per tutto il territorio con la messa in sicurezza di una zona che versava in condizioni di degrado”, ha commentato l’assessore Massimiliano Mistretta.