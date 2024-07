Softball Mondiali 2024 | Italia ok all’esordio Cina battuta 6-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Buona la prima per l’neidi. Al debutto nel Gruppo A, le azzurre battono laper 6-0 al Campo Comunale di Castions di Strada (Udine). Pronostico rispettato per le azzurre davanti al proprio pubblico, con un sesto inning da incorniciare con tre home run dopo quello cancellato a Piancastelli con un challenge dalla selezione asiatica. L’si presenta in pedana di lancio con Nicolini, in pochi minuti arrivano subito i tre out e le azzurre muovono il punteggio in attacco con Piancastelli e Barbara. Il 2-0 resiste anche nel secondo inning, quando le ragazze allenate da Pizzolini non vanno oltre la seconda base raggiunta da Koutsoyanopulos e Rotondo. Le padrone di casa hanno la possibilità di muovere il punteggio nel terzo inning, con Piancastelli che prima sfiora l’home run e poi si accomoda in terza base, ma Cecchetti colpisce sporco e lamette a segno il terzo out.