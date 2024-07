SNAI – Tour de France | Pogacar senza avversari il bis a 105 Vingegaard staccatissimo a 900 poi Evenepoel a 50

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) (Adnkronos) - A una settimana dalla fine della Grande Boucle sembra tutto deciso, con lo sloveno pronto alla doppietta dopo aver conquistato il Giro. Ciccone a 40 nella classifica di miglior scalatore Milano, 15 luglio – Tadejcorre da solo. A una settimana dalla fine delde, lo sloveno è a un passo dalla doppietta Giro-, che non riesce dall'impresa di Marco Pantani nel 1998, con le quote che ovviamente sono tutte a favore dello sloveno, reduce da due vittorie sui Pirenei che hanno ulteriormente fatto il vuoto rispetto al resto del gruppo. Su, il successo finale dipaga 1,05, con Jonas– campione nelle ultime due edizioni – che sembra l'unico in grado di tenere testa a(a oggi, ultimo giorno di riposo, il distacco in classifica generale è di 3'09'') e in lavagna a 9,00.