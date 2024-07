Siena e la Tartuca piangono Sandro Civai una vita tra i libri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 - A 89 anni ci ha lasciato, storico libraio che volle fondare, con la collega Marina Pasquinuzzi nel 1974 la Libreria Senese di via di Città. Unavissuta in mezzo ai, all’odore inconfondibile dell’inchiostro, alle pagine fresche di stampa. Per chi come me legge e scrive, una sorta di San Pietro di un Paradiso pieno di profonde tentazioni, forse perché mi sono sempre immaginato l’altro mondo come una inesauribile libreria.aveva i niziato come dipendente della Libreria Ticci, quella in via Banchi di Sopra, che aveva una scalinata così ripida che ogni libro trovato sapeva di trofeo conquistato. Poi, proprio cinquant’anni fa, il salto verso il diventare imprenditore, dividendo oneri e onori con Marina Pasquinuzzi.