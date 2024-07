Rugby il nuovo ranking dell’Italia dopo la vittoria su Tonga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Continuano i test match estivi die le sfide che stanno caratterizzando l’Emisfero Sud stanno rivoluzionando anche ilmondiale. Se in vetta le posizioni non cambiano, cambia il peso specifico delle varie Nazionali, con Irlanda e Nuova Zelanda che avvicinano il Sudafrica e staccano le inseguitrici, mentre sia nella top 10 che nella top 15 sono tante le novità. In vetta è rimasto il Sudafrica, che però vede ridursi drasticamente il vantaggio sull’Irlandail ko subito proprio da parte degli irlandesi. In terza posizione si conferma la Nuova Zelanda, che chiude il podio ed allunga nettamente sulla Francia, la quale resta al quarto posto ma paga il ko con l’Argentina, perdendo oltre 1,5 punti, mentre la top 5 si chiude con l’Inghilterra, che guadagna un po’ di punti sui transalpini.