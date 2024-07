Partita del Cuore cantanti contro politici | chi gioca e dove vederla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sidomani, martedì 16 luglio, ladel2024. La sfida allo stadio Gran Sasso d'Italia-Italo Acconcia de L'Aquila vedrà schierate l'unal'altra la Nazionalela Nazionale della Politica. "L'obiettivo è promuovere il progetto Accoglienza dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù per le famiglie dei piccoli pazienti, attraverso il numero 45585 dedicato a questa iniziativa benefica, con parte dei proventi dell'incasso della serata devoluti anche al reparto di Pediatria dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila per l'acquisto di un macchinario" spiegano Jacopo Morrone della Lega e Marco Furfaro del Pd, rivali in Parlamento " ma uniti in questa iniziativa sportiva che auspichiamo possa sostenere concretamente la realizzazione degli scopi benefici che si propone.