Oaktree detta la linea sul mercato | la chiave con cui leggere presente e futuro!

(Di lunedì 15 luglio 2024), il fondo americano che ha acquisito le quote di maggioranza dell’Inter a maggio, ha impresso al calcioin entrata dal momento del suo arrivo. GLI ACQUISTI –, sin dall’inizio della sua avventura al timone dell’Inter, ha indicato alla dirigenza unamolto chiara in merito al calcioin entrata che avrebbe dovuto condurre nella nuova stagione. In particolare, ciò è dimostrato dall’arrivo di Alex Pérez dal Real Betis e di Luka Topalovi? dal Nogometni klub Domžale. Le due scelte corrispondono in pieno alla strategia della nuova proprietà, propensa a investire per giovani calciatori in grado di rappresentare degli asset strategici per ilorienta ildell’Inter: una direzione molto chiara! LE TRATTATIVE – I nerazzurri stanno al contempo trattando per l’acquisto di Tanner Tessmann dal Venezia, Juan David Cabal dal Verona e Giovanni Leoni dalla Sampdoria.