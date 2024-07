Non-Recensione Zenless Zone Zero | oh boy here we go again

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nuovo free-to-play, nuova Non-: scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, se e quanto ci sia piaciuto, il nuovo titolo gacha dai creatori di Genshin Impact Ogni volta che esce un nuovo titolo di Hoyoverse, ex miHoYo, ci ripromettiamo di non caderci. Non perché siano titoli immeritevoli di attenzione, assolutamente: di quanto ci sia piaciuto, sin dalle prime fasi, Genshin Impact vi abbiamo parlato in un articolo dedicato ai tempi dell’uscita (lo trovate qui!) e, anche se non lo abbiamo trattato, anche Honkai Star Rail ci ha risucchiato nel vortice per tante, troppe ore. Ed è esattamente questo il problema: chi vi scrive, ormai, ha un’età tale da non avere abbastanza tempo da dedicare a titoli troppo time spending.