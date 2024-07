Morata-Milan ci siamo | l’annuncio del presidente dell’Atletico Madrid

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ci: Alvarosi appresta a diventare il nuovo attaccante del. Lo spagnolo avrebbe accettato il corteggiamento del club rossonero e l’arrivo in Italia è atteso a stretto giro di posta. Per lui è pronto un quadriennale a circa 5,5 milioni a stagione. Ilpagherà la clausola da 15 milioni all’Atletico. “Sembra che se ne vada” – il commento del, Enrique Cerezo – secondo quanto dice la stampa. “Ci ha detto che restava, ora se ne va. Non c’è problema maè un grande giocatore e una grande persona. Se vuole andare via, nessuno lo fermerà. Nè io, nè il club”. Lo stesso calciatore aveva mandato messaggi di addio: “all’estero sono più felice perché la gente mi rispetta. In Spagna non c’è rispetto per niente e nessuno”, aveva dichiarato.