Milan che colpo | ha detto sì domani visite mediche

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ilè pronto a piazzare un super: hasì,è il giorno delle. I tifosi sono già entusiasti Ilè pronto ad accelerare, pronto finalmente a chiudere il suo primo. Settimane intere a trattare, a trovare i rinforzi giusti ed adeguati per Paulo Fonseca. Nessuna ricostruzione o rifondazione dopo la massiccia campagna acquisti della scorsa stagione ma in casa rossonera si deve ugualmente completare la rosa. Servono puntelli utili per rimpinguare quei reparti che sono apparsi in difficoltà nella scorsa stagione per quanto riguarda sia l’aspetto numerico che tecnico. La difesa è certamente un reparto da rinforzare: l’uscita di Kjaer ha impoverito l’organico dal punto di vista di elementi a disposizione del tecnico e già l’anno scorso Pioli, a causa di diversi infortuni, ha scoperto l’emergenza più totale.