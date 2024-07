Mettiamo Trump nel mirino Bufera su Biden | le parole prima del discorso dallo Studio ovale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) "Dobbiamo fare tutti un passo indietro". Arriva in ritardo, Joe: il presidente democratico degli Stati Uniti lancia un appello alla Nazione a poche ore dall'attentato al suo sfidante repubblicano alla Casa Bianda, Donald, e invita tutti gli americani a "abbassare i toni" della retorica politica in untenuto ieri sera nello, chiedendo un dialogo più rispettoso e civile. Il Paese è ancora sotto choc per quanto accaduto sabato, con il 20enne che indisturbato ha sparato adurante un comizio a Butler, in Pennsylvania, nel tentativo di ucciderlo. La pallottola ha invece colpito il tycoon all'orecchio destro, graziandolo per pochi millimetri. E dopo l'urlo di The Donald insanguinato al suo "popolo", "Fight!" (lottate) è scattato il processo politico.