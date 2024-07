Le belve | trama cast e le differenze tra il libro e il film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lee letra ile ilPrima di portare in sala ilSnowden, incentrato sulla vicenda del responsabile della divulgazione di preziosi segreti governativi, il regista premio Oscar Oliver Stone si era dedicato ad un’altra storia al confine tra la legge e la criminalità. Questa viene raccontata nelLe(qui la recensione), uscito in sala nel 2012 e incentrato sullo scontro tra due giovani coltivatori di marijuana e un pericoloso cartello di trafficanti di droga. Una storia estremamente dinamica, che non si risparmia in colpi di scena e sequenze estreme, in cui Stone dà vita a tutto il suo estro. Scritto dallo stesso Stone insieme a Shane Salerno e Don Winslow, ilnon è però frutto di una storia originale.