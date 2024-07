La merendina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Avrà le sue buone ragioni l'azienda. Avrà le sue buone ragioni il dipendente. Il non detto prevale di sicuro sul detto e le due parti, lo diamo per scontato, si stavano terribilmente sulle scatole da tempo. Forse non si sopportavano proprio. Detto questo, possibile che, anno 2024, un operaio venga licenziato per aver mangiato una? E' successo a Cesena, nei giorni scorsi. L'azienda ha lasciato a casa il suo (ora ex) operaio accusandolo di furto. Furto di unaappunto. Valore? Cosa dite voi? Un euro? Due euro? Lui, l'Arsenio Lupin licenziato, padre fra l'altro di quattro figli, si è difeso dicendo che quellaera di scarto, che lui non l'ha rubata, che stava poco bene, che ha avuto un calo di zuccheri e che ha chiesto al caporeparto se poteva mangiarlo ricevendo, a suo avviso, un senso di accenno di sì col capo.