La critica cinematografica è ancora rilevante? L' abbiamo chiesto ai protagonisti del cinema italiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Carlo Verdone, Nicole Rossi, Donatella Finocchiaro, ePaolo Genovese, Lucrezia Guidone e i The Jackal raccontano a Movieplayer.it il loro rapporto con le recensioni e con la. Ma la, oggi, è? Oppure, è stata svilita e inflazionata dai social, dove tutti si sentono in dovere di dire la propria, nemmeno fossero André Bazin? Una domanda cherivolto ad alcuni esponenti del, riuniti per ricevere i Ciak d'Oro, premio proveniente dalla più famosa rivista cartacea di settore. L'occasione perfetta, quindi, per confrontarci con registi, attori e attrici, in un momento in cui il giornalismotografico sta subendo un profondo cambiamento, seguendo i flussi meno omogenei e più sfocati dei content creator, degli influencer o dei giornalisti formato TikTok.