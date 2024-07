KISS KISS – Mercato Napoli | Kulusevski nel mirino Ostigard a un passo dalla cessione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tra operazioni in entrata e in uscita, ilguidato da Aurelio De Laurentiis è protagonista di numerosi aggiornamenti di. NOTIZIE. Ilpotrebbe presto ampliare il proprio parco giocatori con un rinforzo di qualità. Secondo le recenti dichiarazioni di Valter De Maggio durante il programma “Radio Goal” su, il nome di Dejanè entrato prepotentemente nelle discussioni di. L’attaccante svedese, attualmente in forza al Tottenham, potrebbe diventare uno dei nuovi volti del club azzurro. De Maggio ha spiegato: “Nonostante le voci su altri giocatori, a me risulta che ilstia valutando seriamente l’acquisto di. La sua capacità di giocare sia come ala che come trequartista potrebbe essere un valore aggiunto per il nostro attacco”.