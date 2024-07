Jasmine Paolini si racconta a Vogue | Ragazze divertitevi e non ponetevi limiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Milano, 15 luglio 2024 – Il dispiacere per la sconfitta di Wimbledon, ma anche la consapevolezza di aver raggiunto una meta importante della sua carriera. E adesso sotto con le Olimpiadi.siin un’intervista esclusiva realizzata da Giacomo Aricò perItalia che le dedica la nuova cover digitale. "Avrò tanti ricordi di wimbledon, purtroppo il primo che mi viene in mente è che purtroppo la finale l'ho persa. Però se mi fermo a riflettere mi porterò sempre dentro l'emozione di giocare nel campo centrale, con un pubblico così tanto caloroso”, ha detto per passare però subito al nuovo obiettivo: “Parigi è un obiettivo importante. Metterò il massimo impegno per cercare di far bene, anche se non sarà facile. E poi ogni torneo è diverso dall'altro.