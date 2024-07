Il bikini bianco è il must have dell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’estatenon rinuncia altotal white: è questa la tendenzaper la bella stagione che ha già intrigato le VIP nostrane, da Elodie a Giulia De Lellis. Ilè la nuova ossessione sbloccata. Una palette che piace e convince sempre più, sfruttata non soltanto nella moda beachwear ma anche in contesti più chic come gli eventi mondani. Ma quando si tratta di esaltare la tendenza in spiaggia, le celebrità dimostrano di essere sempre preparatissime. Crediti: Instagram/Giulia De Lellis – VelvetGossipDa esempi nostrani come Giulia De Lellis e Bianca Balti fino ad arrivare oltreoceano con icone del web come Kim Kardashian, iltotal white si afferma tra le tendenze della bella stagione. E ogni fashion addicted sa che ilè estremamente flessibile, disponibile in tantissime sfumature che aiutano ad esaltare ogni fisicità e colore della pelle, soprattutto d’estate con la tintarella.