House of the Dragon 2 recensione dell’episodio 5 Reggente

(Di lunedì 15 luglio 2024)of the2,5 “” Dopo averci fatto assaggiare un briciolo di una battaglia che sappiamo sarà epica, il quinto episodio diof the” ritira le truppe per deliberare. C’è un nuovo Reche sappiamo farà di tutto per essere consacrato al Trono di Spade e c’è Rhaenyra che non sa più come far valere la sua pretesa. In questo momento i Neri sono nettamente in svantaggio: hanno perso la loro combattente più feroce e il drago più veloce. Sono divisi con Daemon ad Harrenall che, sempre più preda delle sue visioni e del suo ego, fa valere una pretesa diversa quella di sedere lui stesso come re sul Trono di Spade. Dall’altra parte anche i Verdi sono in affanno. La popolazione ha raggiunto livelli di povertà dai quali non si può tornare indietro e giustamente cerca di evadere dalla città.