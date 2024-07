Galaxy Watch Ultra e l' anello Ring le novità dell' ecosistema Samsung

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 luglio 2024) Chi fa da sé fa per tre è un proverbio che in Corea del Sud non esiste, ma calza a pennello per, marchio leader nel tech grazie, anche, alla capacità di sviluppare tecnologie e realizzare dispositivi direttamente in casa. Uno sforzo enorme che negli anni ha generato e rafforzato un vantaggio importante per l'azienda, arrivata tante volte prima degli altri. Restando ai tempi più recenti, i coreani sono stati i primi a lanciare i telefoni pieghevoli, ma anche i primi a portare l'intelligenza artificiale all'interno degli smartphone. Uno dei punti di forza che ha permesso adi ergersi come battistrada del comparto è l'che integra prodotti diversi e quasi tutti di primissimo livello, anche perché il brand continua a spingere sull'innovazione per ampliare il catalogo e allargare gli orizzonti a caccia di nuove frontiere in termini di prodotti e ricavi.