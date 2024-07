Fano dei Cesari la corsa | vince d’impeto la Volpe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – In un caldo infernale si è conclusa ieri al Pincio ladei, la prima edizione dell’era Serfilippi. L’attesadelle bighe – 500 i posti in tribuna, tutti venduti – è stata vinta dalla fazione dellaabbinata all’auriga Faustus. Al secondo posto la fazione del Cinghiale abbinata all’auriga Lavius, terzo il Delfino con l’auriga Flavius, ultima la fazione del Lupo. Come di consueto lanell’anello del Pincio è stata preceduta da un imponente corteo in costume, formato da oltre duemila persone, tra gruppi storici e fazioni. Veramente straordinaria la partecipazione quest’anno dei gruppi storici, provenienti da ogni parte d’Italia. I primi ad attraversare l’Arco d’Augusto sono stati fanesi della Colonia Iulia Fanestris e di Simmachia Ellenon, seguiti da Legio XIII Gemina, III Coorte Pretoria, Legio I Minervia, Teuta Senones Pisaurenses, Kaitorikes, Ludus Aemilius, Legio IX Augusta, Civiltà Romana, Legio XVI Flavia, Figlie del Sole.