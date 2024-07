EA Sports FC 25 | svelata la copertina ufficiale della Ultimate Edition

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ladell’di EAFC 25 è stata finalmente rivelata: scopriamola insieme in questo articolo dedicato Ladi EAFC 25 è stata finalmentee vede la presenza di un grande campione italiano e del nostro calcio. La presenza di Gianluigi Buffon sulladi EAFC 25rappresenta, infatti, un omaggio a uno dei più grandi portieristoria del calcio. Con una carriera lunga quasi tre decenni, Buffon ha ridefinito il ruolo del portiere. La sua bacheca di trofei parla da sola: una Coppa del Mondo con l’Italia nel 2006, 10 titoli in Serie A e innumerevoli riconoscimenti individuali. La presenza di Buffon sullanon è solo un tributo al suo straordinario passato, ma anche un riconoscimento del suo impatto indelebile sul gioco, che ha ispirato generazioni di portieri e tifosi in tutto il mondo.