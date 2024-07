Dal 28 agosto 2024 cambia il telecomando | decoder gratis per ultrasettantenni

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedΓ¬ 15 luglio 2024) Nuova mini rivoluzione in vista dal 28quando ci saranno nuovi standard trasmissivi (DVB-T2 e HEVC). Dal 28Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual passeranno al nuovo standard europeo DVB-T2, con immagini di qualitΓ ancora maggiore. Inoltre sarΓ possibile ricevere anche Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD nazionale sui canali 501, 502 e 503 in standard DVB-T2. Per continuare a vedere tutti i canali servirΓ un televisore compatibile con la nuova tecnologia, non Γ¨ necessario intervenire sull’antenna ricevente ma sarΓ necessario risintonizzare la tv o il. Per chi ha piΓΉ di 70 anni e un trattamento pensionistico non superiore a 20 mila euro lordi annui, Γ¨ possibile richiedere gratuitamente una domicilio mediante il sito www.