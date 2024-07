Crollano pezzi di cornicione | passanti sfiorati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Attimi di paura in centro: crolla una parte diin via XXIX Settembre: fuggi-fuggi generale sul lungomare a due passi da Porta Pia, davanti alla statua di Traiano. È accaduto ieri mattina, attorno alle 10.30, quando i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire con un’autoscala dopo che alcuni calcinacci si sarebbero staccati – stando a quanto riferisce un residente del palazzo vicino – dall’ultimo piano di una palazzina della via, dove tra l’altro si trova anche la sede dorica della Banca d’Italia. Per fortuna, non si registrano feriti, ma la paura è stata tanta. Ad allertare il 112 alcuni pedoni che stavano percorrendo il marciapiede in direzione centro e che per un pelo, pare, non sono stati colpiti in testa. I calcinacci sono caduti a terra, nei pressi del negozio di Tommaso Buglioni (Tom Tattoo).