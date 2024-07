Chi ha scattato le foto simbolo dell’attentato a Donald Trump?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nell’attimo esatto in cui abbiamo visto ladicol volto insanguinato e il pugno in aria, mentre veniva sorretto dagli agenti della sicurezza, abbiamo capito che si trattasse di uno scatto storico. Laè di Evan Vucci, il responsabile di AP Image, il dipartimentografico della prestigiosa agenzia di stampa americana Associated Press. La cover di Time con(fonte: TIME/ ph. Evan Vucci)Lo scatto è diventato virale in poche ore. Tanto che in Cina sarebbe stato già stampato sulle magliette. Evan Vucci vinse il Premio Pulitzer, insieme ad altri colleghi della AP, per i servizigrafici fatti durante le proteste seguite alla morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso dagli agenti a Minneapolis nel maggio del 2020.