Cambio per Sanremo 2025 | nuove date per la 75esima edizione!

(Di lunedì 15 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,di programma per il Festival di: la Rai ha annunciato che ladella kermesse musicale si terrà dall’11 al 15 febbraio, con una settimana di slittamento rispetto alleinizialmente previste (4-8 febbraio). Quando iniziaecco leper laLa ragione del? Evitare la sovrapposizione con i quarti di finale di Coppa Italia, in programma per quella settimana sulle reti Mediaset. Una decisione che, se da un lato accontenta gli investitori pubblicitari e le esigenze di cassa delle emittenti televisive, dall’altro potrebbe creare disagi per il turismo nella città di, dove molti avevano già prenotato alberghi e strutture ricettive per leoriginarie.