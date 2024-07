Calciomercato Milan l’alternativa a Emerson Royal arriva dal Manchester United Ecco chi è

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 15 luglio 2024)dal Tottenham si complica e la sua alternativa puòre dalchi è Il Tottenham spara alto pere allora la dirigenza delha deciso di provare a spostare il target sul terzino di proprietà delAaron Wan-Bissaka. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, i rappresentanti del club di via Aldo Rossi hanno chiesto informazioni sul laterale inglese. Sì, perché tra la richiesta del Tottenham, 25 milioni di euro, e l’offerta del, 15 milioni, c’è una distanza, che al momento non è colmabile. La soluzione può comunquere dall’Inghilterra e si chiama Wan-Bissaka. Il classe 1997 di proprietà dellopiace in casa rossonera e da almeno un paio di anni è in bilico.