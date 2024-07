Bayley | Sono dannatamente fiera della divisione femminile mai stata così unita

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 15 luglio 2024), campionessa in caricaWWE, ha recentemente espresso il suo entusiasmo per lo stato attualecompagnia. Dopo aver partecipato agli house show in Messico durante il fine settimana, la superstar ha condiviso le sue riflessioni su X (Twitter). L’esperienza diin Messico Durante il tour in Messico,ha vissuto momenti memorabili. Ha difeso con successo il WWE Women’s Championship contro Bianca Belair a Città del Messico sabato. Domenica ha partecipato a un match di coppia a sei a Monterrey, facendo squadra con Bianca Belair e Jade Cargill contro Liv Morgan, Shayna Baszler e Tiffany Stratton. Il messaggio disui social media Dopo gli eventi,ha condiviso un messaggio su X: “Grazie Messico! Ricorderò per sempre gli show di questo fine settimana!dolorante, mi hanno preso a calci,esausta ma ancora campionessa! Devo dire però cheorgogliosanostra