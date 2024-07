Tre Faggi addio all’albero centrale | spezzato dai danni del maltempo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 14 luglio 2024) Fuipiano Valle Imagna. Doccia fredda per i valdimagnini. Come riporta la Voce delle Valli, il tronco dell’esemplaredei Trea Fuipiano Valle Imagna si è completamente, probabilmente a causa dei violenti temporali e delle forti raffiche di vento che si sono abbattute sul territorio venerdì mattina (12 luglio). La Valle Imagna perde così uno dei suoi più grandi simboli. Il 2024 sembra un anno maledetto per gli storici esemplari: ilo più a monte, malato da tempo, si eralo scorso febbraio, perdendo due grossi rami a causa delle precipitazioni nevose cadute nei giorni precedenti; ad aprile c’era stato un intervento della Comunità Montana Valle Imagna e del Comune di Fuipiano Imagna per provare a recuperare l’albero malato.