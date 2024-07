Traffico Roma del 14-07-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 luglio 2024) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani incidente con code sullaFiumicino nei pressi dello svincolo per La A12 verso la via Laurentina per incendio chiusa alvia della Muratella tra via sabbadino e via Montanari nelle due direzioni sulla Pontina code nelle due direzioni tra via di Decima e Castelno allentamenti poi sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Pontina e Appia codena entrata asulla diramazioneSud altezza raccordo anulare maggiori informazioni su queste dalle notizie sul sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità