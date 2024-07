Svolta a Monte San Savino Camper vicino al centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Entro il mese di luglioSanavrà il suo nuovo campo polivalente. Si potrà giocare a basket, calcetto e pallavolo e proprio lìsorgerà anche un’area. Il progetto esecutivo verrà discusso martedì prossimo in giunta, poi partiranno i lavori per il secondo stralcio. Siamo in zona Fossatello, a due passi dalstorico della città del Sansovino, poco "sotto" il parcheggio Armando Diaz, costruito dall’amministrazione comunale al posto dello storico campo polivalente. Campo polivalente che adesso è stato tirato su ex novo poco più sotto, in una vesta 2.0. "Finita la nuova fognatura che ci eravamo proposti da tempo, inizieremo adesso gli ultimi step per mettere le reti e rifinire la sicurezza del nuovo impianto - ci spiega l’assessore ai lavori pubblici, Amulio Liberatori - mancherà poi da mettere gli impianti di illuminazione e le telecamere di sicurezza per permettere ai nostri giovani di divertirsi in un nuovo posto: sicuro, lontano dalla strada".