Svanito nel nulla a Rimini cani e volontari sulle tracce di Pari Cercatelo vicino a casa

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 2024 – Le operazioni sono cominciate quando la città era ancora immersa nel buio. Attorno alle 4.30 di ieri, i primi, accompagnati daiaddestrati per il ritrovamento delle persone scomparse, hanno iniziato a perlustrare campi, setacciare i canali, ispezionare gli edifici abbandonati. A loro, verso le 7.30, si sono aggiunti altri, in tutto una trentina, coordinati dal Comitato scientifico Ricerca Scomparsi Odv, partiti dal parcheggio di via Bidente dove era stato allestito il punto di ritrovo. Le ricerche sono proseguite per tutta la mattina, concentrandosi in particolar modo attorno alle vie Coriano e Montescudo. Nessuna traccia però di Giancalo, il 77enne riminese affetto da Alzheimer scomparso nelil 3 giugno scorso, dopo essersi recato in compagnia della moglie ad una visita al ’Colosseo’.