Si vis pacem para bellum | ancora oggi quel concetto vale per intero

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 14 luglio 2024) Il mese di luglio è trascorso per metà e fino a ora novità di rilievo che si possano definire tali non hanno mandato segnali. Per tali devono intendersile vicende che sono in grado di cambiare il corso di alcuni eventi. In realtà se ne sono viste poche se non addirittura nessuna. Anche a non voler considerare l’andamento dei due conflitti,lo in Ucraina e l’altro in Israele, che si sono estesi oltre ogni termine temporale ipotizzabile al loro inizio. Devono essere tenuti nella massima considerazione i diversi obiettivi che l’umanità si era proposta di raggiungere fin dall’ inizio del secolo, qualcuno addirittura dalla fine dilo scorso. È stato così sottratto alle tante ricerche di ogni genere una mole di ore lavoro più che considerevole.