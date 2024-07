Sassuolo Carnevali | Nessuna trattativa per Thorstvedt

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Il direttore sportivo del, Giovanni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai 2, parlando a lungo del mercato, con voci che vedonoe Berardi lontani dal club neroverde: “Berardi è il nostro giocatore più importante e il più forte di tutti. Sta recuperando prima del previsto, e di questo ne siamo felici. In questo momento non c’è nulla di concreto, il pensiero più importante in questo momento è il suo recupero. Suin questi giorni ho sentito che è vicino alla Fiorentina, che mancano un paio di milioni”, esordisce il Ds. “La verità però è che ad oggi con la Fiorentina non c’è, è un giocatore per noi molto importante e vorremmo trattenerlo, perché l’obiettivo principale delè tornare in Serie A con i giocatori più affidabili”, concludemettendo una pietra sopra ai rumors.