Perché la nazionale inglese ha tre leoni sulla maglia?

(Di domenica 14 luglio 2024) Laè la squadra dei tre. Questocasacca bianca c’è uno stemma con tred’oro orizzontali in campo rosso. Si tratta dello stemma dei Plantageneti ereditato dai normanni. Il simbolo si lega a Riccardo I Plantageneto, meglio conosciuto come Riccardo Cuor di Leone, che lo introdusse nel 1190 per infondere fierezza e coraggio tra le truppe. Il monarca di fatto si ispirò al simbolo del Ducato di Normandia. Secondo alcune fonti, infatti, lo stemma dell’Inghilterra è il risultato dell’unione tra l’insegna normanna e quella di Aquitania, con un unico leopardo d’oro in campo rosso. Sarebbe stato poi Enrico II d’Inghilterra ad aggiungere il terzo, sposando Eleonora d’Aquitania nel 1152. Dalle campi di battaglia allo stadio Paul Gascoigne con laai mondiali italiani del 1990 (fonte: Tuttosport)Fin qui, la storia.