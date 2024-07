Marangoni | L’Andrea Costa resta nel cuore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Dal passaggio per due stagioni nel settore giovanile e nella prima squadra dell’Orange Bassano (dopo l’International) all’high in carriera (28 punti) siglati questa stagione al Taliercio di Mestre: il Veneto sembra davvero essere nel destino dell’ala Tommasoche dopo aver giocato le ultime due stagioni con, la prossima la giocherà, guarda caso, con la canotta di Vicenza. "Non ci avevo pensato, ma effettivamente è vero. Non so se il Veneto sia nel mio destino, fatto sta che per il momento sembra sia unante e speriamo mi porti fortuna – racconta il giovane classe 2003 –. La mia scelta è ricaduta su Vicenza perché fin dalla prima chiacchierata che ho avuto con il coach ho percepito un reale interesse e soprattutto perché la sua proposta sembra coincidere con le mie aspettative per il prossimo anno: mi auguro di poter avere un buon minutaggio e poter crescere ancora per ambire a fare un salto di qualità".